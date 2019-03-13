Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Engelsiz raketler Konak'ta korta çıktı

İZMİR, () KONAK Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü işbirliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisi başladı. Kültürpark Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde...

Engelsiz raketler Konak'ta korta çıktı

İZMİR, ()

KONAK Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü işbirliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisi başladı. Kültürpark Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden toplam 31 bedensel engelli tenisçi katılıyor. İlk kez geçen yıl yapılan Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nda çiftlerden biri ayakta, diğeri ise tekerlekli sandalyede raket sallıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun desteklediği turnuvanın açılış töreni Kültürpark Tenis Kulübü'nde yapıldı.
Törene bedensel engelli sporcuların yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu antrenörleri katıldı. Böylesi anlamlı bir etkinliği İzmir'e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getiren Server Uyaroğlu, "Konak Belediyesi ve Başkan Sema Pekdaş'a çok teşekkür ediyoruz. Turnuvanın devamlılığı için desteklerini bu yıl da sürdürdüler. Bu anlamlı turnuvayla yüreklere dokunduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu güzel etkinlik gelecek yıllarda da devam eder" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328