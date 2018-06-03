Engelli sporcular İsviçre’den birincilikle döndü

İSTANBUL () - İSVİÇRE’DE düzenlenen 2018 Atletizm Grand Prix turnuvasında milli takım adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı sporcuları büyük bir başarıya imza attı. 39 ülkeden 300 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular kendi branşlarında birinci oldu.

İsviçre’nin Notwill şehrinde, 25-27 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen 208 Atletizm Grand Prix turnuvasına Türkiye milli takımı adına Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcuları katıldı. 39 ülkeden 300 sporcunun ter döktüğü yarışlarda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı sporcuları Hamza Doğan, Zübeyde Süpürgeci, Hamide Kurt, Zeynep Acet ve Nurşah Usta birincilik elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu geçen turnuva sonunda sporcular kendi branşlarında birinci olarak rakiplerini geride bıraktı. Hamide Kurt, kadınlar 100 metrede 16.82’lik derecesiyle 2'nci olarak gümüş madalya, kadınlar 200 metrede 30.36’lık derecesiyle 1'inci olarak altın madalya, kadınlar 400 metrede 36.42’lik derecesiyle 1'inci olarak altın madalya ve kadınlar 800 metrede 1.51’lik derecesiyle 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Zübeyde Süpürgeci, kadınlar 100 metrede 16.13’lük derecesiyle 1'inci olarak altın madalya, kadınlar 200 metrede 28.97’lik derecesiyle 1'inci olarak altın madalya kazandı. Hamza Doğan, erkekler gülle atmada 11.79’luk derecesiyle 1'inci olarak altın madalya, erkekler cirit atmada 33.30’luk derecesiyle 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Zeynep Acet ve Nurşah Usta ise 100 metre koşularda yarışıp daha önceki derecelerini geliştirdiler.

“ENGELLİ SPORCULARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Yarışmalar sonunda milli takım sporcularına kazandıkları altın ve gümüş madalyalar düzenlenen törenle verildi. Dereceye giren sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yurtdışında 39 ülke arasında milli takımımızı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Yüz güldüren bu sonuçlar bizi de mutlu etmiştir” dedi.

(FOTOĞRAFLI)