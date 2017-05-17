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Engelli tenisçiler Bodrum'ta kortta

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası Bodrum'un Ortakent Yahşi mahallesinde başladı. Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında gerçekleşen şampiyonaya 15 ilden...

Engelli tenisçiler Bodrum'ta kortta
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası Bodrum'un Ortakent Yahşi mahallesinde başladı. Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında gerçekleşen şampiyonaya 15 ilden 12'si kadın 40 sporcu katılırken, turnuvanın cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona ereceği açıklandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Bayram Ali Büyüklüoğlu, daha fazla engelliyi spor alanlarına yönlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu tür organizasyonlarla farkındalık yaratıp, engelli tenisini geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz. Ayrıca normal turnuvalarda bedensel engelli sporcuların da yer almasını arzuluyoruz" dedi.
Ülkemizi 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda temsil eden milli tenisçi Büşra Ün de Bodrum'da madalya mücadelesi veriyor. Hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Ün, "Omzumda bir sakatlık vardı. Bu yüzünden bir süredir uluslararası turnuvalara katılamadım. Şu an iyileşme dönemindeyim. Bodrum'da bir anlamda kendimi sınamış olacağım" diye konuştu. Engellilere eve kapanmamalarını ve daha fazla dışarı çıkmalarını öğütleyen Büşra Ün sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben spor sayesinde tek başıma seyahat edebilir hale geldim. Yurt dışındaki turnuvalara tek başıma gidebildim. Spor sayesinde İngilizce öğrendim, her işimi kendim görebiliyor ve kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Hepsi önce aile desteği ve ardından spor sayesinde oldu. Benim gibi olan arkadaşlarıma tavsiyem evde durmasınlar, spor yapsınlar. Bu durum benim için çok küçük bir fiziksel farklılık. Sorunlar gözünüze göründükçe büyür ve zarar vermeye başlar. Benim tavsiyem görmezden gelsinler, önlerine baksınlar." 

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