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Engelli sporcular dünya şampiyonası için kampa girdi
Dubai'de düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Antalya’da hazırlık kampına girdi. Dubai’de 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Para...
SPOR 13.10.2019, 12:31
Dubai'de düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Antalya’da hazırlık kampına girdi.
Dubai’de 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak olan sporcular hazırlıklarını yapmak için Antalya’da bir aylık kampa girdi. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm'den 4 sporcu da Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından turnuvaya katılan Türkiye Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Uluslararası düzeyde sporcuların çalışmalarını gerçekleştirdiği kamp alanında Bağcılarlı sporcular, şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI ÖNCESİ MORAL OLACAK
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Dubai şampiyonasının moral olacağını belirten sporcular, “Bizlere verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ediyoruz. Dubai Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda alacağımız birincilik bizlere olimpiyat öncesinde moral olacak” dedi.
Ömer Cantay’ın antrenörlük yaptığı takımdan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet Tekerlekli Sandalye Atletizm koşu branşında; Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.
Dubai’de 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak olan sporcular hazırlıklarını yapmak için Antalya’da bir aylık kampa girdi. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm'den 4 sporcu da Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından turnuvaya katılan Türkiye Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Uluslararası düzeyde sporcuların çalışmalarını gerçekleştirdiği kamp alanında Bağcılarlı sporcular, şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI ÖNCESİ MORAL OLACAK
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Dubai şampiyonasının moral olacağını belirten sporcular, “Bizlere verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ediyoruz. Dubai Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda alacağımız birincilik bizlere olimpiyat öncesinde moral olacak” dedi.
Ömer Cantay’ın antrenörlük yaptığı takımdan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet Tekerlekli Sandalye Atletizm koşu branşında; Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.
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