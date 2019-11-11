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Engelli sporcu, Badminton Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin bedensel engelli milli badminton oyuncusu Şükrü Gül (35), kazandığı başarılarla tarih yazıyor. İdol olarak gördüğü sporculara karşı büyük başarılar elde eden Gül, 2011- 2018 yılları arasında 2 Türkiye...

SPOR 11.11.2019, 10:24
Engelli sporcu, Badminton Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
VAN Büyükşehir Belediyesi'nin bedensel engelli milli badminton oyuncusu Şükrü Gül (35), kazandığı başarılarla tarih yazıyor. İdol olarak gördüğü sporculara karşı büyük başarılar elde eden Gül, 2011- 2018 yılları arasında 2 Türkiye birinciliği ve 6 Türkiye ikinciliği elde etti. Uluslararası badminton turnuvasında da dünya 3'üncüsü olan Gül'ün hedefi, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya gururunu yaşatmak.
Edremit'e bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği bir kaza sonucu sağ ayak bileğinden sakatlanarak protez kullanmaya başlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BSYO) Antrenörlük Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Şükrü Gül, Bedensel Engelliler Federasyonu'nca bugüne kadar düzenlenen badminton turnuvalarında yurt içi ve dışında büyük başarılara imza attı. 1 çocuk babası olan Gül, 2011-2018 yılları arasında düzenlenen yarışmalarda 2 kez Türkiye birincisi, 6 kez de Türkiye ikinciliği elde etti. 2016'da Antalya'da 12 ülkeden 152 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Para Badminton Enes Cup turnuvasında çiftlerde dünya 3'üncüsü olan Gül'ün hedefi Avrupa'da Türkiye'ye milli gururu yaşatmak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 10-16 Şubat ile 18-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Brezilya ve Peru'da düzenlenecek elemelere YYÜ'ye bağlı BSYO salonunda hazırlanan Gül, daha sonra 5-11 Ekim 2020'de İrlanda'da yapılacak olan Badminton Avrupa Şampiyonası'na katılacak. YYÜ 'de görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eriş nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Gül, geçmiş yıllarda kendi imkanlarıyla şampiyonalara katıldığını, ancak bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirtti.
YURT İÇİ VE DIŞINDA ŞAMPİYONLUKLARI VAR
Milli sporcu Şükrü Gül, "Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun milli sporcusuyum. Bu spora 2011 yılında Hatay'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılarak başladım. 2011 ile 2018 yılları arasında 2 kez Türkiye ikinciliğim, 6 Türkiye ikinciliğim var. 2016'da Antalya'da düzenlenen Enes Cup'ta da 12 ülkeden 152 sporcu arasında çiftlerde dünya üçüncülüğü derecem var. Şimdi de, 2020'de Brezilya ve Peru'da düzenlenecek olan eleme havuz maçlarına, Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle katılacağım. Ondan sonraki süreçte ise Van'dan Türkiye'yi temsilen İrlanda'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağım" dedi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE ŞAMPİYONAYA KATILACAK
Badmintona 2011 yılında engelli bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını dile getiren Gül, "YYÜ Beden Eğitimi Bölümü'ne engelli kontenjanıyla başvurdum. Şu an YYÜ'de antrenörlük 4'üncü sınıfta okuyorum. Van YYÜ'nün bu konuda benim için en büyük desteği Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eriş hocamın salon konusunda bana yardımcı olması. Bu konuda üniversite yönetimine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ŞÜKRÜ BİZİM İÇİN BİR ÖRNEK"
YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eriş ise YYÜ'de yaklaşık 20 yıldır badminton takımını çalıştırdıklarını kaydederek, "Şükrü sporcumuz engelli olmasına rağmen normal sporcularla birlikte antrenman yapıyor. Çalışmalarda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Şükrü'nün bizimle beraber olmasından gayet mutluyuz. Takım arkadaşları da gayet mutlu. Üniversite olarak malzeme anlamında destekliyoruz. Şükrü bizim için bir örnek. Ondan sonra birçok engelli kardeşimiz geldi ve böylece engellilerin de sporda neler yapabileceğini göstermiş oluyoruz. Türkiye ve dünya dereceleri var. Çok başarılı bir sporcu. Daha başarılı olabilmesi için büyük destekler görmesi gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şükrü Gül'ün antrenmanından detay
- Şükrü Gül'ün üniversitedeki arkadaşıyla badminton oynaması
- Şükrü Gül ile röportaj
- Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eriş ile röportaj
- Genel ve detaylar

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