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Engelleri aşarak madalyaları aldılar

İSTANBUL, () - İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Spor Kulübü sporcuları ‘Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 4’ü altın 4’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Alanya’da 16–17 Mart tarihlerinde...

Engelleri aşarak madalyaları aldılar

İSTANBUL, () - İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Spor Kulübü sporcuları ‘Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 4’ü altın 4’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Alanya’da 16–17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ve 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelliler Yüzme Takım ve Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası’na 3 sporcusuyla katılan İstanbul Rumeli Üniversitesi altın ve gümüş madalyalar aldı.

İki gün süren şampiyonaya İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Danışmanı Seda Ocak, İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Özhan Akın ve Antrenör Dr. Durhan Aslan ile hazırlanan sporcular Emirhan Yılmaz, Betül Malkoç ve Hayrunnisa Malkoç toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya alarak yarışmaları kapadı.

Sporcularına destek vermeye devam edeceğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Özhan Akın, “Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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