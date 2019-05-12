Enes Ünal'ın golü Valladolid'i ligde tuttu

İSTANBUL /

Milli futbolcu Enes Ünal'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Real Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek La Liga'da kalmayı garantiledi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) bitimine 1 hafta kala Valladolid, konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal kaydetti. Maçın 6'ncı dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 73'üncü dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80'inci dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Valladolid ligde kalmayı garantiledi.