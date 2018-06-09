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Enes Ünal'dan sakatlık açıklaması

Gürkan DURAL/BURSA,() İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Enes Ünal, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mili oyuncu yaptığı paylaşımda, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan...

Enes Ünal'dan sakatlık açıklaması

Gürkan DURAL/BURSA,()

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Enes Ünal, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mili oyuncu yaptığı paylaşımda, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli!" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon kısa bir süre Levante'ye kiralanmasının dışında sezonun büyük bir bölümünü Villarreal'de geçiren Enes Ünal; La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası olmak üzere toplamda 38 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynadı.

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