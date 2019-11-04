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Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı
İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakada Real Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Fernandez,...
SPOR 03.11.2019, 16:35
İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakada Real Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Fernandez, 50'nci dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.
Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bu sezonki ilk golünü 50'nci dakikada penaltıdan attı.
Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bu sezonki ilk golünü 50'nci dakikada penaltıdan attı.
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