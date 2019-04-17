"Endüstriyelleşen Dünyada Spor" konulu panel düzenlendi

İSTANBUL () - Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin "Endüstriyelleşen Dünyada Spor" panelinde buluştu. Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet Özdilek, "Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz" diye konuştu.

Daha sonra Ergün Penbe, "Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Önder Özen ise "Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon Dolar'a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar'a sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu" şeklinde bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, "Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise "Galatasaray Kulübü'nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor. Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor" diye konuştu.

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