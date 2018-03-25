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Enduro sezonu Muğla'da açıldı

MUĞLA, () Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon açılışı Muğla Fethiye'de magazin startıyla başladı.  Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonanın magazin startı Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kaymakamı Muzaffer...

Enduro sezonu Muğla'da açıldı

MUĞLA, ()

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon açılışı Muğla Fethiye'de magazin startıyla başladı. 
Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonanın magazin startı Beşkaza Meydanı'nda Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından verildi. Yeni sezonda sporcular enduro, ATV, motokros, süper enduro, süpermoto, drag, pist ve su jeti kategorilerinde yarışacak. 
Federasyon adına konuşan Sadık Özdemir sezon açılışını rekor katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, "ATV ve Enduro Şampiyonası'nı aynı anda yaparak Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Bu özel bir yarış olacak" dedi. 
Fethiye Belediye Başkanı Saatcı, Fethiye'nin artık spor etkinlikleriyle anılan bir ilçe olduğunu ifade ederken, Kaymakam Şahiner organizasyondan alınlarının akıyla çıkacaklarını dile getirdi. 
Yarışçılar, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta lastik, kaya, hurda otomobil, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda hünerlerini sergiledi.
 

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