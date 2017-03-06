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En iyi stat yarışmasında Türkiye'den 3 stat finale kaldı

 İSTANBUL- Bu yıl 7'incisidüzenlenen o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumDB'de 10 stat finale kaldı. Türkiye'den 4 stadın aday olduğu oylamada Vodafone Arena, Medical Park Arena ve Sivas Arena finale kalan finale 10 stat arasında...

En iyi stat yarışmasında Türkiye'den 3 stat finale kaldı

 İSTANBUL- Bu yıl 7'incisidüzenlenen o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumDB'de 10 stat finale kaldı. Türkiye'den 4 stadın aday olduğu oylamada Vodafone Arena, Medical Park Arena ve Sivas Arena finale kalan finale 10 stat arasında yer alırken, Yeni Eskişehir Stadı ise oylama sonuçu elendi. Finale kalan 10 stat arasında birden fazla stadı olan tek ülke Türkiye. Yapılan oylamanın ardından finale kalan 10 stat arasından 2016 yılının en iyi stadını mimarlardan oluşan jüri seçecek.

7 ÜLKEDEN 7 AYRI STAT

Avusturya'da Rapid Wien'in kullandığı Allianz Stadyumu, Güney Afrika'da Ebusua Dwarfs'ın sahası olan Cape Cost Stadyumu, İtalya'da Udinese'nin evi olan Dacia Arena, Polonya'nın Podbeskidzie ekibinin kullandığı Miejski Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen FK Krasnodar'ın sahası olan Krasnodar Stadyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın stadı olan Londra Stadyumu ve Amerikan Futbol Takımı olan Miami Dolphins'in sahası Hard Rock Stadyumu, finale kalan diğer stadyumlar.

KAZANAN YARIN AÇIKLANACAK

Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından olan Andy Simons, Peter Bordas, Marten Leringe, Przemek Kaczkowski ve Robert Mankin'den oluşan jüri üyeleri, farklı kategorilerde 10 stadyumun sıralamasını yapacak. Jüride bulunan isimlerin hiçbirisi, aday olan stadyumların yapımında yer almadı. Her bir jüri, ayrı ayrı 10 stadı sıraya koyacak. Bunun ardından her jüri, stadyumları 3 ayrı kategoride sıralayacak. Bu kategoriler ise, görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon olacak. Sonuçlar TSİ 17.00'den itibaren açıklanmaya başlanılacak.

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