'En genç futbolcu'nun bacağı diz altından kesildi

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() -

Antalya'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (11), 10'uncu ameliyatında bacağı diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali Deniz, "Ameliyattan sonra hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" dedi.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 3 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

Ali, büyüdükçe kısa kalan ayağı için 3 defa kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımının yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampüte edildi. Hayatına protez ayakla devam edecek Ali'nin annesi Gül Doğan, uygulanacak tedaviyle oğlunun ikinci defa yürümeyi öğreneceğini anlattı.

Ayağının kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali Deniz, "Ben hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Ben hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyle. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı bana. Ayağımın kısa olması benim için engel değil. Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Taburcu olduktan sonra yeni protezimle yürümeyi öğreneceğim. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ali Deniz yatakta yatarken

- Anne Gül Doğan'ın oğlu ile ilgilenmesi

- Ali Deniz'in açıklamaları

- Ali Deniz'in Galatasaray formasıyla görüntüler

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)