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Emre Kocadağ: Herkes için adil yönetim istiyoruz
Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine bugün 81'inci ölüm yıl dönümü...
SPOR 10.11.2019, 21:42
Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sözlerine bugün 81'inci ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Emre Kocadağ, "Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
"HERKES İÇİN ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"
Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Kocadağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Başkaları için kolay çalınan düdükler bugün Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu nedenle üzgünüz. Buna rağmen takım güzel bir oyun ortaya koydu, maçı kazandık, mutluyuz. Herkes için adil bir yönetim istiyoruz. Beşiktaş için çalınmayan penaltılar var, kırmızı kart var. Kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bunlarla alakalı takipçisi olacağız. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.
Takımın gayet iyi gittiğini ifade eden Emre Kocadağ, "Takımın havası iyi, geldiğimizden beri 3 galibiyet var. Şimdi milli ara var. Milli aradan dönüşte de bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sözlerine bugün 81'inci ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Emre Kocadağ, "Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
"HERKES İÇİN ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"
Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Kocadağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Başkaları için kolay çalınan düdükler bugün Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu nedenle üzgünüz. Buna rağmen takım güzel bir oyun ortaya koydu, maçı kazandık, mutluyuz. Herkes için adil bir yönetim istiyoruz. Beşiktaş için çalınmayan penaltılar var, kırmızı kart var. Kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bunlarla alakalı takipçisi olacağız. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.
Takımın gayet iyi gittiğini ifade eden Emre Kocadağ, "Takımın havası iyi, geldiğimizden beri 3 galibiyet var. Şimdi milli ara var. Milli aradan dönüşte de bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Emre Kocadağ'ın açıklamaları
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