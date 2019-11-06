Emre Kocadağ: Braga'dan başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz
"Kupayı önemsiyoruz" OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() – Emre Kocadağ, "Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Milli takım arasından önce de Denizlispor maçını kazanarak üst sıralarda olmaya çalışacağız" dedi. Beşiktaş...
"Kupayı önemsiyoruz"
OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() –
Emre Kocadağ, "Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Milli takım arasından önce de Denizlispor maçını kazanarak üst sıralarda olmaya çalışacağız" dedi.
Beşiktaş Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlu Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ZTK 5'inci Tur'da oynayacakları Anagold 24 Erzincanspor maçlarını değerlendiren Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli bir organizasyon. Bizim de önemsediğimiz bir kupa. Beşiktaş'ın adının olduğu kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincanspor güzide bir kulübümüz. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız. İnşallah kazasız, belasız gideriz. Turu da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
"BRAGA'DAN BAŞARILI BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga ve ligde oynayacakları Denizlispor maçları hakkında da konuşan Kocadağ, "Braga maçı için takım hareket etti Portekiz'e. Avrupa'da başarı çok önemli. Ülke puanı için. Başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Son 4 maçta 10 puanlık bir durum var. Lig arasında da, milli takım arasından önce Denizlispor maçını da kazanıp e üst sıralarda olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Emre Kocadağ'ın açıklamaları
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