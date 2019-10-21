Son Dakika
Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı (2) (Ölen kişinin fotoğrafları)
Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, "Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" dedi. Emre Kocadağ, olağanüstü...
SPOR 21.10.2019, 10:10
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, "Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" dedi.
Emre Kocadağ, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Kocadağ, "Öncelikle bu süreçte aday olan başkan adaylarına, yönetim kurulu üyesi adaylarına teşekkür ediyoruz. Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
"BUNLARI BİLEREK BU YÜKÜN ALTINA GİRDİK"
Beşiktaş'taki maddi durum ile ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, "Bunları bilerek bu yükün altına girdik, bunlar tek başına başkanın ve yönetim kurulunun yapacağı bir iş değil. Camia olarak hep beraber bu işe el atarsak bu yükü kaldırırız" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA BİNDİRİLMİŞ KITALAR OLMAZ"
Ahmet Nur Çebi ve yönetimine seçim döneminde gelen eleştirilere yönelik konuşan Emre Kocadağ, "Başkan, 'Bunlar söyleniyor ama böyle bir şey olduğuna kimse inanmıyor' dedi. Bunu da camia geldi, gösterdi. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz, bundan sonra da olamaz" açıklamasını yaptı.
Emre Kocadağ, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Kocadağ, "Öncelikle bu süreçte aday olan başkan adaylarına, yönetim kurulu üyesi adaylarına teşekkür ediyoruz. Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
"BUNLARI BİLEREK BU YÜKÜN ALTINA GİRDİK"
Beşiktaş'taki maddi durum ile ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, "Bunları bilerek bu yükün altına girdik, bunlar tek başına başkanın ve yönetim kurulunun yapacağı bir iş değil. Camia olarak hep beraber bu işe el atarsak bu yükü kaldırırız" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA BİNDİRİLMİŞ KITALAR OLMAZ"
Ahmet Nur Çebi ve yönetimine seçim döneminde gelen eleştirilere yönelik konuşan Emre Kocadağ, "Başkan, 'Bunlar söyleniyor ama böyle bir şey olduğuna kimse inanmıyor' dedi. Bunu da camia geldi, gösterdi. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz, bundan sonra da olamaz" açıklamasını yaptı.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2