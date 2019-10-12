A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu, "Ülkemiz ve bayrağımız hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra bizi milli kahraman ilan ediyorlar. Bu bizi mutlu etse de bizim esas kahramanlarımız şu an sınırda. Bizler evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onlara yardım etsin ve ayaklarına taş değdirmesin" dedi.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.BELÖZOĞLU: ÜLKEMİZ VE BAYRAĞIMIZ HEPİMİZİN ÖNCELİĞİBarış Pınarı Harekatı'nda kaybedilen şehitlerden dolayı çok üzüntülü olduklarını belirten Emre Belözoğlu, "Bizim için de kolay bir maç değil. Ne kadar profesyonel futbolcular olsak da hassasiyetlerimiz herkesin bildiği gibi çok derin. Ülkemiz ve bayrağımız hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra bizi milli kahraman ilan ediyorlar. Bu bizi mutlu etse de bizim esas kahramanlarımız şu an sınırda. Bizler evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onlara yardım etsin ve ayaklarına taş değdirmesin. Milli takımdaki tüm kardeşlerimizin duaları onlarla beraber ve onlar için oynadık: Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz var. Allah hepsine rahmet etsin. Biliyoruz onların aileleri de bizleri merak ediyorduk. Dualarımız onlarla. Biz bu yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Eğer bir galibiyetle, moralle destek olabildiysek ne mutlu bize. Hepimizin duaları onlarla beraber" şeklinde konuştu.

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- Emre Belözoğlu'nun açıklamaları