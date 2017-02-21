Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

Emre Belözoğlu sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

 "Bana bir yıl daha futbol oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum" İSTANBUL- Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı. Emre Belözoğlu, imza sonrası yaptığı...

Emre Belözoğlu sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

 "Bana bir yıl daha futbol oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum"

İSTANBUL- Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı. Emre Belözoğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti:

”Öncelikle sayın başkanımıza, tüm yönetim kurulumuza, takım arkadaşlarımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bence en samimi ailesinin içindeyim. Bana bir yıl daha futbol oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Burası benim ailem gibiydi zaten. Sayın başkanımız beni gönderseydi de, hani kapıdan kovsa bacadan girme misali zaten niyetim vardı”

"EMRE BU SÖZLEŞMEYİ ZATEN HAK EDİYOR"

Emre Belezoğlu'nun Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olduğunu ifade eden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, imza sonrası şunları kaydetti:

“Takım kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Bize geldiğinden beri bu 2.sezonu, gerçekten kulübümüze çok değerli katkıları oldu diğer arkadaşları gibi. Özellikle uluslararası tecrübesi, kişiliği, deneyimiyle takımın en iyi arkadaşlığı yaptığı, abiliği ve kaptanlığı noktasında tüm takım olarak çok memnunuz. Hocamızın da isteği doğrultusunda bizim de yönetim olarak isteği doğrultusunda 1 yıl daha devam etme kararı aldık ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatıyoruz. Emre’nin tecrübesi ve yaşadığı başarılar bizim çok önemli. Emre’ye, kulübümüze, ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Emre bu sözleşmeyi zaten hak ediyor. Hem fiziksel olarak, hem de psikolojik olarak 1 yıl daha oynayacak durumda. inşallah çok daha önemli başarılarda yanımızda olacak”

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.