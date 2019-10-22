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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret
İSTANBUL, ()- Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastanede minik Çınar'ın tedavi sürecine dair annesi Arzu Aydın ve babası Sercan Aydın'dan...
SPOR 22.10.2019, 16:44
İSTANBUL, ()- Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastanede minik Çınar'ın tedavi sürecine dair annesi Arzu Aydın ve babası Sercan Aydın'dan bilgi alan Belözoğlu, aileye moral verdi. Deneyimli futbolcu, 16 aylık Çınar ve ailesini, bebeğin iyileşmesinin ardından stada davet etti. Emre Belözoğlu ayrıca Çınar'a tüm Fenerbahçe oyuncularının imzasının bulunduğu formayı da hediye etti.
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