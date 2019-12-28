Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alındı
İSTANBUL, () - Fenerbahçe’de geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu, yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi. Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda...
İSTANBUL, () - Fenerbahçe’de geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu, yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Rize kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|17
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Brighton
|20
|23
|14. Everton
|19
|22
|15. Southampton
|19
|21
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10