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Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref
A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, İzlanda ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde...
SPOR 14.11.2019, 23:37
A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, İzlanda ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa’ya gitmek bana da nasip olur. Bu takımın içerisinde olmak, bu takımın parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda’dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım. Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz, takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var, hoca ile konuşacağız. Buradan ayrılacak mıyız, yoksa devam mı edeceğiz diye."
Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa’ya gitmek bana da nasip olur. Bu takımın içerisinde olmak, bu takımın parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda’dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım. Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz, takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var, hoca ile konuşacağız. Buradan ayrılacak mıyız, yoksa devam mı edeceğiz diye."
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