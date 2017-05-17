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Emre Belezoğlu attı tüm stat alkışladı 

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() - ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında Medipol Başakşehir adına gol atan Emre Belezoğlu'nun attığı...

Emre Belezoğlu attı tüm stat alkışladı 

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() - ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında Medipol Başakşehir adına gol atan Emre Belezoğlu'nun attığı gol sonrası sarı-lacivertli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. 
Attığı gole sevinmeyen Emre Belezoğlu'nun da duygulandığı gözlendi. 
 

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