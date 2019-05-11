Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı

Emre KOLTUK / RİZE () - Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 61'inci dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 67'nci dakikada Samudio'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Uzun süre tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen Emre, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, futbolcunun kaval kemiğinin kırıldığını açıkladı. Futbolcunun, yapılan ilk müdahalenin ardından takımla birlikte İstanbul'a döneceği ve tedavisinin burada süreceği öğrenildi.

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