Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı

Emre KOLTUK / RİZE () - Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 61'inci dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 67'nci dakikada Samudio'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Uzun süre tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen...

Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı

Emre KOLTUK / RİZE () - Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 61'inci dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 67'nci dakikada Samudio'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Uzun süre tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen Emre, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, futbolcunun kaval kemiğinin kırıldığını açıkladı. Futbolcunun, yapılan ilk müdahalenin ardından takımla birlikte İstanbul'a döneceği ve tedavisinin burada süreceği öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328