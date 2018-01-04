Emmanuel Mas, resmen Boca Juniors'ta

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Arjantinli oyuncu aynı zamanda, bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro'luk ücretten feragat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir" denildi.