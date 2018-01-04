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Emmanuel Mas, resmen Boca Juniors'ta

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Arjantinli oyuncu aynı zamanda,...

Emmanuel Mas, resmen Boca Juniors'ta

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Arjantinli oyuncu aynı zamanda, bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro'luk ücretten feragat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.  Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir" denildi.

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