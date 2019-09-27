banner314

banner325

Son Dakika

Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.  Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde...

SPOR 27.09.2019, 14:52
Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması
Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2