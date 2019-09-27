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Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması
Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde...
SPOR 27.09.2019, 14:52
Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."
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