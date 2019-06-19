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Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet...

Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım ve A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemekte konuşan Emine Erdoğan, sonuç her ne olursa olsun Milli Takım'ın her daim ülkenin gururu olduğunu belirterek, "Sizler, hem milli bir sporcu hem de kadın olarak, formanızın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıyorsunuz" dedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularının boyunlarına takılan her madalyayla her yaştan Türk kadının özgüvenini tazelediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Türk kadının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, önyargıları da yıkıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak; toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artıyor" diye konuştu.
Emine Erdoğan, sporun ve bayrağın birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Yani biz her şartta zaten kazanan tarafız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modelsiniz" mesajını verdi.
Huber Köşkü'nün bahçesine kurulan potada mini bir gösteri yapan milli basketbolcular, Emine Erdoğan'a Ay-Yıldızlı forma hediye etti.
Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Emine Erdoğan'ın görüntüsü
- Davete katılanların görüntüsü
- Erdoğan'a forma hediye edilmesi
- Mini gösteriden detaylar
- Genel ve detaylar

FOTOĞRAFLI

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