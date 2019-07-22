Emine Çakmak'tan EYOF'ta altın madalya

ANKARA () - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
(FOTOĞRAFLI)
ANKARA () - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. (FOTOĞRAFLI)
22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:01
ANKARA () - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
(FOTOĞRAFLI)