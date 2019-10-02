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Emel Dereli, Dünya Şampiyonası'nı 16'ncı sırada tamamladı

Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altıncı gününde müsabakaya çıkan gülleci Emel Dereli, yarışmasını 17.71'lik atışıyla tamamladı ve finale kalamadı. Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altıncı...

SPOR 02.10.2019, 18:11
Emel Dereli, Dünya Şampiyonası'nı 16'ncı sırada tamamladı
Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altıncı gününde müsabakaya çıkan gülleci Emel Dereli, yarışmasını 17.71'lik atışıyla tamamladı ve finale kalamadı.
Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altıncı günde yapılan kadınlar gülle atma seçmesinde Emel Dereli Türkiye'yi temsil etti. Eski Avrupa üçüncüsü milli atlet, yarışmayı 17.71'lik atışıyla grubunda sekizinci, toplamda ise 16'ncı sırada noktalayınca finale kalamadı.
Emel, 16.51'lik derecesiyle başladığı müsabakada ikinci hakkında iyi bir atış yapamayınca bu hakkını ölçtürmedi. Seçmedeki son şansında gülleyi 17.71'e atan Dereli'nin bu derecesi, finale kalmak için yeterli olmadı. Son derece olarak 18.04'ün finale kaldığı müsabakada iki grup toplamında 27 atlet arasında 16'ncı sırayı alan Emel Dereli, Doha 2019'a veda etti.

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