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Elneny, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı. Beşiktaş'ın, Arsenal ile...

SPOR 30.08.2019, 21:59
Elneny, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.
Beşiktaş'ın, Arsenal ile kiralık anlaşmasına vardığı Elneny'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Elneny'nin havalimanından görüntüleri

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