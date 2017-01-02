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Elleri ve ayakları olmayan pilot Dakar Rallisi'nde yarışacak

 Tepeler, çukurlar, kayalar, çöllerde 8 bin 823 kilometre sürecek Dakar Rallisi'nde bu yıl elleri ve ayakları olmayan bir pilot da yarışacak. 48 yaşındaki Fransız Philippe Croizon, yardımcı pilotu Matthieu Bouthet ile bu zorlu yarışı...

Elleri ve ayakları olmayan pilot Dakar Rallisi'nde yarışacak

 Tepeler, çukurlar, kayalar, çöllerde 8 bin 823 kilometre sürecek Dakar Rallisi'nde bu yıl elleri ve ayakları olmayan bir pilot da yarışacak. 48 yaşındaki Fransız Philippe Croizon, yardımcı pilotu Matthieu Bouthet ile bu zorlu yarışı bitirmeye çalışacak.

Philippe Croizon, 26 yıl önce demir-çelik işçisi olarak çalıştığı işyerinde cereyana kapıldı. Talihsiz kaza sonrası iki elini ve iki ayağını kaybetti. Croizon, fiziksel engeline rağmen yılmadı ve kendisini ekstrem sporlara verdi. 2010 yılında elleri ve kolları olmayan ilk yüzücü olarak Manş Kanalı'nı yüzerek geçti. Bu başarısını şöyle tanımladı:

"Çocuklarım için yaşama devam etmek istiyorum. Onlara her zaman bir çıkış yolu olduğunu göstermek istiyorum."

Philippe Croizon, kendisi için özel olarak tasarlanmış bir BMW ile yarışacak. Aracı, kopan sağ kolunun ucu ile yöneteceği joystick ile kullanacak.

FRANKFURT / (fotoğraflı)

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