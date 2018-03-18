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Eljero Elia: "İlk yarı mükemmel oynadık"

"Hakemi gören gördü, her şey ortadaydı" İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli...

Eljero Elia: "İlk yarı mükemmel oynadık"

"Hakemi gören gördü, her şey ortadaydı"

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.
Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.

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