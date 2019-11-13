Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

A Milli Takım'da hedef lider olarak şampiyonaya gitmek



İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, ()



Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu lider tamamlayarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye çok yaklaştı. Milliler eğer kalan maçlar sonunda Fransa'nın önünde gruptan lider çıkarsa tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası elemelerini lider olarak tamamlayıp finallere katılma hakkı kazanmış olacak. Teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez milli takımı uluslararası bir turnuvaya lider götürmenin hesaplarını yapıyor.

ELEMELERDE EN BAŞARILI İSİM ŞENOL GÜNEŞ

Tecrübeli teknik adam Avrupa Şampiyonaları Elemeleri'nde bugüne kadar 16 maça çıktı ve 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Şenol Güneş elde ettiği 2,38'lik puan ortalamasıyla bu alanda Türk teknik adamlar içinde en başarılı isim durumunda. Fatih Terim, şampiyona elemelerinde 30 maçta 16 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.90'lık ortalama sağladı. Mustafa Denizli ise 12 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 1.50'lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan, Şenol Güneş, 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi grubunu da lider olarak bitirdi ve ilk kez bir Türk takımı devler arenasında grup aşamasını yenilgisiz ve lider olarak tamamladı. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Şenol Güneş'in ekibi 14 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

BERABERLİK YETİYOR, HEDEF GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında yarın sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Ay-yıldızlılara İzlanda karşısında alacağı 1 puan şampiyonaya katılmak için yetiyor. Ancak İzlanda ve gruptaki son mücadelede olan Andorra ile yapılacak mücadelelerden alınacak 3'er puanla milliler grup liderliğini elde edecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.



