Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası başlıyor

ANKARA,() -  Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yapacağı 'Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası' Ankara'da başlıyor. 16 Şubat Cumartesi günü TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan...

Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası başlıyor

ANKARA,() - 

Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yapacağı 'Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası' Ankara'da başlıyor.
16 Şubat Cumartesi günü TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuvaya; Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland, Brunei ve Malezya olmak üzere 7 Büyükelçilik katılacaktır.
Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Malezya Büyükelçisi Abd Razak Wahab'ın işbirliği ile organize edilen turnuva da Büyükelçiler, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri madalya ve kupa mücadelesi verecek.
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Badmintonun özellikle Asya ülkelerinde ata sporu olduğunu, Endonezya ve Malezya'nın Dünya sıralamasında ilk 3'te olduğunu söyledi. 
Özmekik, "2020 Tokyo Olimpiyat hazırlık sürecinde Endonezya ve Malezya'dan yabancı antrenör ve partner sporcu getirebilmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328