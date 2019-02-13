Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası başlıyor

ANKARA,() -

Türkiye Badminton Federasyonu'nun ev sahipliği yapacağı 'Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası' Ankara'da başlıyor.

16 Şubat Cumartesi günü TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuvaya; Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland, Brunei ve Malezya olmak üzere 7 Büyükelçilik katılacaktır.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Malezya Büyükelçisi Abd Razak Wahab'ın işbirliği ile organize edilen turnuva da Büyükelçiler, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri madalya ve kupa mücadelesi verecek.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Badmintonun özellikle Asya ülkelerinde ata sporu olduğunu, Endonezya ve Malezya'nın Dünya sıralamasında ilk 3'te olduğunu söyledi.

Özmekik, "2020 Tokyo Olimpiyat hazırlık sürecinde Endonezya ve Malezya'dan yabancı antrenör ve partner sporcu getirebilmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.