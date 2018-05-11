Elaziz Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-5

Erkan BAY - ELAZIĞ,()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx),Gökmen Olgaç (xx),Gökmen Baltacı (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Kadir (x), İsmail (xx), Onur (x), Volkan Çekiç (xx), Nihat (xx), Çağlayan (x) (Dk. 62 Muhammed Ali (x), Fahri (x), Volkan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 62 Muhammed Akyıldız x), Okan (xx) (Dk. 72 Furkan x)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx), Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Ferhat (xx), Ergun (xxx) (Dk. 85 Mümin (?), Muhammed (xx), Sefa (xx) (Dk. 63 Alper (x), Yılmaz (xx) (Dk. 77 Samet (x), Nurullah (xx), İbrahim (xx)

GOLLER: Dk. 26 Okan, Dk. 90 Volkan (Elaziz Belediyespor ) - Dk.9 ve Dk.60 Ergun Dk. 48 Yılmaz, Dk. 77 Ferhat, Dk. 89 Samet, (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Muhammed, Sefa (Tarsus İdman Yurdu)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Kadir (Elaziz Belediyespor )

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Elaziz Belediyespor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 5-2 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Volkan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

9'uncu dakika sağ kanattan Ferhat'ın ortasında Ergun'un dokunuşu ağlara gitti: 0-1.

13'üncü dakikada Okan Sarı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan'ın şutunu kaleci son anda kurtardı.

26'ncı dakika Volkan Serim ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Okan Sarı, yerden sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1

33'üncü dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Okan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

40'ncı dakika Yılmaz top ile birlikte sol kanattan ceza sahasına girdi, vuruşu kaleci Ogün'de kaldı

42'nci dakika sağ kanattan aldığı pas ile ceza sahasına giren Okan'ın sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

48'inci dakikada rakibinden kaptığı top ile ceza sahasına giren Yılmaz, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

60'ıncı dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya iyi yükselen Ergun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-3

78'inci dakikada sağ kanattan kullanan korner atışışında ceza sahasında kafayı vuran Ferhat topu ağlara gönderdi: 1-4

89'uncu dakikada Elaziz Belediyespor defansından kaptığı top ile ceza sahasına giren Samet'in vuruşunda fark 4'e yükseldi: 1-5

90'ıncı dakikada ceza sahası dışından çekilen sert şutu kaleci Barış elinden kaçırdı, topu takip eden Volkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.2-5

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Tarsus İdman Yurdu, Elaziz Belediyespor'u 5-2 mağlup etti.

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