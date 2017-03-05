Elaziz Belediyespor-Muğlaspor: 1-1

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,()

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Sefa Duran (xxx), Orhan Fahlıoğulları (xx), Necmi Demir (xxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Gökhan (xxx)- Emrah Çalışlar (xx), Serhat Maden (xx), Emrah Yollu (xx), Volkan (xxx), Mehmet (xx), Nihat (xxx) (Dk.68 Furkan x), Metehan (xx), Adnan (x) (Dk.46 Hakan xx), Ekrem Sütçü (xxx), (Dk.83 Muhammed), Bedirhan (xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xx)- Osman (xx), Fatih (xx), Nizamettin (xx), Akın (xx), Tuncay (xx) (Dk.68 Emre xx), Samet (xx) (Dk.63 Yasin x) , Mertcan (xx), Emirhan (xx), Berkay (xx) (Dk.90 Erol), Ender (xx)

GOLLER: Dk.7 Volkan (Elaziz Belediyespor), Dk.77 Emre (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emrah Yollu (Elaziz Belediyespor), Mertcan, Hasan, Nizamettin (Muğlaspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Lig'de Elaziz Belediyespor sahasında, Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

6'ıncı dakikada, Muğlaspor atağında defansının arkasına attığı topta Ender kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ender'in vuruşunda kaleci Gökhan topu ayakları ile kornere çeldi.

7'nci dakikada, Elaziz Belediyespor atağında, Muğlaspor savunmasının uzaklaştırdığı top Volak'ın önünde kaldı. Volkan'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Muğlaspor atağında, ceza alanı ön çizgisinden sert vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa Ender'in vuruşunda kaleci Gökhan ikinci kez topu çıkardı.

55'inci dakikada Elaziz Belediyespor atağında, Ekrem Sütçü'nün derinlemesine pasında Bedirhan kaleciden sıyrılmak istedi, ancak kaleci Hasan son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada, Elaziz Belediyespor atağında, sol kanattan yapılan ortaya altıpasta Bedirhan vurdu, kaleci topu çelmeyi başardı.

66'ıncı dakikada Metehan Andaç Özlü'nün sağ kanattan yerden ortasında Bedirhan kontrol etti ve vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu Metehan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

77'nci dakikada Muğlaspor atağında sağ kanattan gelişen atakta, ön direkte ayak koyan Emre meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

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