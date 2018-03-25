Elaziz Belediyespor - Kocaelispor: 3-2 

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xxx), İsmail Emre (xx), Gökhan Çelik (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün(xx) - Volkan(xx), İsmail(xx), Furkan(xx), Kadir(xx), Nihat(xx), Çağlayan(x) (Dk. 66 Emre x), Fahri(x)(Dk.65 Okan x), Oğuzhan (x) (Dk. 29 Doğancan(x), Volkan Serim(xxx) , Muhammet Ali (xxx)

KOCAELİSPOR: Yusuf(xx) - Fatih(xx), Kadir Öge(xx), Kemal(xx), Mert(xx)(Dk. 87 İshak x), Sefa(xxx) (Dk. 70 Hamza x), Burak(xx), Sinan(xxx), Mesut (xx), Burak Özbakır (xx) (Dk. 70 Mehmet(x), Ali(xx)

GOLLER: Dk. 49 Muhammet Ali, Dk. 62 Volkan Serim, Dk. 67 Okan (Elaziz Belediyespor) - Dk. 13 Sefa, Dk. 54 Sinan (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Nihat, Fahri, Okan, Furkan, Emre, Doğancan (Elaziz Belediyespor) - Ali, Kadir (Kocaelispor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 28'inci haftasında Elaziz Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

13'üncü dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında Sefa ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

49'uncu dakikada Kocaelispor savunmasının uzaklaştıramadığı tehlikede araya giren Muhammet Ali, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54'üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde kontrol eden Sinan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

62'nci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Volkan Serim düzgün bir kafa vuruşu ile skora denge getirdi: 2-2.

67'nci dakikada sağ kanattan Doğancan'ın ortasına iyi hareketlenen Okan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor kendi sahasında Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

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