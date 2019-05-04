Elaziz Belediyespor - Karşıyaka: 0-2

Erkan BAY/ELAZIĞ,()
STAT: Elazığ Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Yaşılak, Berkay Salman
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Muhammet Can Öztürk, Enver, Ferit, Burak Kavlak, Burak, Batuhan, Furkan, Semih (Dk.83 Samet ), Mustafa (Dk.42 Nihat), Gökhan
KARŞIYAKA: Erdoğan- Özgür (Dk.60 Burak), Muhammet Fatih Öztekin, Cenk, Onur, Mustafa Aşan (Dk.89 Mahir), Harun (Dk.76 İlyas), Arif, Anıl, Hakan, Doğukan
GOLLER: Dk.2 Hakan, Dk.68 Mustafa Aşan (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Enver Abdullah, Burak Kavlak, Nihat (Elaziz Belediyespor), Harun, Mustafa (Karşıyaka)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elaziz Belediyespor, sezonun son maçında sahasında ağırladığı Karşıyaka’ya 2-0 mağlup oldu.
2’nci dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan, plase vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.
43’üncü dakikada Elaziz Belediyespor’un ceza sahası içinde Furkan’la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
68’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Aşan düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.
Karşılaşma Karşıyaka’nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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