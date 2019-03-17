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Elaziz Belediyespor - Bergama Belediyespor: 4-1

Erkan BAY/ELAZIĞ,() STAT: Gençlik Merkezi HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Emre Demirel, Mehmet Şengül ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Yunus, Enver, Burak Kavlak, Burak Keskin, Muhammet, Nihat, (Dk.73 Mustafa), Mazlum (Dk.81 Semih), Arif, Cenk, Samet (Dk.58...

Elaziz Belediyespor - Bergama Belediyespor: 4-1

Erkan BAY/ELAZIĞ,()

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Emre Demirel, Mehmet Şengül
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin- Yunus, Enver, Burak Kavlak, Burak Keskin, Muhammet, Nihat, (Dk.73 Mustafa), Mazlum (Dk.81 Semih), Arif, Cenk, Samet (Dk.58 Gökhan)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Metehan- Samet, Mehmet, Muhammed Şamil, Zafer (Dk.79 Mert), Tuncer, Serhat, Halil, Ali, Altay (Dk.61 Hakan), Kaan (Dk.61 Efe)
GOLLER: Dk.8 Mazlum, Dk.29 Burak Kavlak, Dk.63 ve Dk.69 Cenk (Elaziz Belediyespor), Dk.19 Zafer (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Samet, Mazlum (Elaziz Belediyespor), Mehmet, Muhammed Şamil, Serhat (Bergama Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 27'nci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Bergama Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
8'inci dakikada hızlı gelişen Elaziz Belediyespor atağında Arif  kaleciyi geçtikten sonra yerde kaldı ancak hakem avantajı oynatınca Mazlum meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
19'uncu dakikada Bergama Belediyespor atağında ceza sahası içinde Zafer'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
29'uncu dakikada Cenk’in uzak mesafeli şutunda kaleciden dönen topu Burak tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
63'üncü dakikada hızlı gelişen Elaziz Belediyespor atağında topa son olarak dokunan Cenk fileleri havalandırdı: 3-1.
69'uncu dakikada Cenk Cengiz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.
Karşılaşma Elaziz Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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