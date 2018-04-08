Elaziz Belediyespor: 1 Çorum Belediyespor: 0 

Erkan BAY/ELAZIĞ,()

STAD: Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Vedat Demir (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Kadir (xx), Abdullah (xx), Onur (xx), Volkan Çekiç (xx), Emre (xx)(Dk.71 Okan xxx), Nihat (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.71 Doğancan Akkaya x), Fahri (xx), Volkan (xx), Muhammet (xx) (Dk.88 Eren ?)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Emre Yüksektepe (xx), Yakup (xx), Mert (xx), Akın (xx), Oğuzhan Yalçın (x )(Dk.59 Doğancan x), Emre Okur (x) (Dk.59 Taner x), Ertuğrul (xx), Yasin (xx) (Dk.82 Salim x ), İsmet (xx) , Abuzer (xx)

GOL: Dk.90+4 Okan (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Muhammet , Kadir (Elaziz Belediyespor), Emre Okur, Yakup (Çorum Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında Elaziz Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Çorum Belediyespor'u Okan Sarı'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

44'üncü dakikada, gelişen Elaziz Belediyespor atağında, Volkan'ın ceza sahası yayı üzerinden şutu az farkla auta gitti.

45'inci dakikada, Çorum Belediyespor kalecisi Ramazan'ın kısa düşen pasında araya giren Oğuzhan'ın uzak mesafeli şutu az farkla dışarı çıktı.

66'ncı dakikada, ceza sahası sol çaprazında Muhammet'in sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.

83'üncü dakikada, sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında müsait durumda kafayı Taner vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Ogün iki hamlede kontrol etti.

90+4'üncü dakikada, Volkan'ın sol kanattan ortasında Okan'ın ceza sahası içinden şutu ağlarla buluştu. 1-0

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