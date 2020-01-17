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Elazığspor, Levent Eriş'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı
SPOR 17.01.2020, 22:17
Elazığspor, teknik direktör Levent Eriş’in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor teknik direktör Levent Eriş ile sözleşmesini yeniledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk ve teknik direktör Leven Eriş katıldı.
Takımın başarısı için hep birlikte taşın altına ellerini koyduklarını belirten başkan Selçuk Öztürk, "Camiamızla ve taraftarlarımızla kaynaşan, takımımıza büyük katkılar sağlayan değerli hocamız Levent Eriş ile sözleşme uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığsporumuz'un başarısı adına hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bu doğrultuda hocamızın sezon sonu sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
LEVENT ERİŞ: ELAZIĞSPORUMUZ'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRME MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ
Elazığspor ile sözleşme uzatmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Levent Eriş, "Burada geride bıraktığımız süreç içerisinde önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Camiamızla taraftarlarımızla ve şehrimizle bütünleşerek Elazığsporumuz'u layık olduğu yere getirme mücadelesi içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İmzaladığımız yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor teknik direktör Levent Eriş ile sözleşmesini yeniledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk ve teknik direktör Leven Eriş katıldı.
Takımın başarısı için hep birlikte taşın altına ellerini koyduklarını belirten başkan Selçuk Öztürk, "Camiamızla ve taraftarlarımızla kaynaşan, takımımıza büyük katkılar sağlayan değerli hocamız Levent Eriş ile sözleşme uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığsporumuz'un başarısı adına hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bu doğrultuda hocamızın sezon sonu sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
LEVENT ERİŞ: ELAZIĞSPORUMUZ'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRME MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ
Elazığspor ile sözleşme uzatmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Levent Eriş, "Burada geride bıraktığımız süreç içerisinde önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Camiamızla taraftarlarımızla ve şehrimizle bütünleşerek Elazığsporumuz'u layık olduğu yere getirme mücadelesi içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İmzaladığımız yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
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