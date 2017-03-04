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Elazığspor-Göztepe: 5-2

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () STAT: ATATÜRK HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Mehmet Cem Satman (xx), Serkan Ok (xxx) ELAZIĞSPOR: Çağlar (xxx)- Hakan (xxx), Mehmet Yiğit (xxx), Ozan (xxx), Onur (xxx), Traore (xxx) (Dk.81 Diarra), Çağrı (xxx)...

Elazığspor-Göztepe: 5-2

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()
STAT: ATATÜRK
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Mehmet Cem Satman (xx), Serkan Ok (xxx)
ELAZIĞSPOR: Çağlar (xxx)- Hakan (xxx), Mehmet Yiğit (xxx), Ozan (xxx), Onur (xxx), Traore (xxx) (Dk.81 Diarra), Çağrı (xxx) (Dk.71 Alparslan xx), Youssef (xxx) (Dk.88 Berk), Tom (xxx), Cajic (xxx), Kehinde (xxx),
GÖZTEPE: Günay (xx)- Fuchs (xx), (Dk.46 Sinan xx), Gençer (xx), Leo (xx), Canberk (xx) (Dk.79 Tanju), Murat (xx), Hakan (xx), (Dk.46 Gosso xx), Tayfur (xx), Halil (xx), Jahovic (xx), Umut (xx)
GOLLER: Dk.9 Traore, Dk.12 Youssef, Dk.22 Kehinde, Dk.44 Çağrı, Dk.90+3 Tom (Elazığspor), Dk.5 Halil, Dk.90 Murat (Göztepe)
SARI KARTLAR: Kehinde, Traore, Cajic (Elazığspor), Hakan, Gosso, Tayfur, Umut, Jahovic (Göztepe)
PTT 1'inci Ligde Elazığspor sahasında, şampiyonluk adaylarından Göztepe'yi 5-2 mağlup etti.
4'üncü dakika Youssef'in Elazığspor adına sol kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içerisine yaptığı ortada Tom, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyandaki vuruşunda top rakibe çarparak kornere çıktı.
5'inci dakikada gelişen Göztepe atağında Mehmet Yiğit ile Hakan'ın anlaşmazlığından yararlanarak topu alan Halil'in vuruşunda top Elazığspor fileleriyle buluştu: 0-1.
9'uncu dakika Elazığspor sol kanattan Tom ile başlattığı atakta topu Traore'nin koşu yoluna bıraktı. Topla buluşan Traore'nin sert vuruşunda top rakibe çarparak filelere gitti: 1-1.
12'nci dakikada topla buluşan Youssef, Göztepe ceza alanına girdikten sonra önüne rakip defansı çalımladıktan sonra düzgün vuruşunda topu Göztepe ağlarıyla buluştu: 2-1.
22'nci dakikada orta alanın solunda topla buluşan günün başarılı ismi Youssef'in ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Kehinde'nin kafa şutunda top filelelere gitti: 3-1.
44'üncü dakikada ev sahibi bordo beyazlı ekip adına sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Youssef'in ceza sahasına gönderdiği topa Çağrı ayağını uzatarak ağlarla buluşturdu: 4-1.
59'uncu dakika Elazığspor'da orta alandan aldığı topla soldan korner çizgisine kadar inen Onur'un ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Kehinde'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Günay çıkardı.
90'ıncı dakikada konuk ekip Göztepe'nin sol kanattan başlattığı atağında topla buluşan Murat'ın sert vuruşunda meşun yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
90+3'üncü dakikasında Elazığspor sol kanattan Berk'in ceza sahası dışından şutunda direkten dönen topu Tom tamamladı: 5-2.

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