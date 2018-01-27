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Elazığspor - Eskişehirspor: 1-0 

Erkan BAY/ELAZIĞ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Ahmet Şimşek (xx), Bersan Duran (xx) ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (x), Mehmet (xx), Sezgin (xx), Emre (x), Alparslan (xx), Bjarnason (xx), Kadir (xx) (Dk.64 Sarpong x), Tom (x)...

Elazığspor - Eskişehirspor: 1-0 

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Ahmet Şimşek (xx), Bersan Duran (xx)
ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (x), Mehmet (xx), Sezgin (xx), Emre (x), Alparslan (xx), Bjarnason (xx), Kadir (xx) (Dk.64 Sarpong x), Tom (x) (Dk.87 Serkan x), Mertan (xx), Diarra (x) (Dk.78 Ali x)
ESKİŞEHİRSPOR : Kayacan (xx), Dorukhan (xx), Akaminko (xx), Semih (x) (Dk.62 Hasan Ayaroğlu x), Aykut (xx) (Dk.76 Kaan x), Hasan (xx), Bilal (xx) (Dk.80 Andaç x), Ofoedu (xx), Hürriyet  (x), Semih Şentürk (xx), Bruno (x)
GOL: Dk.15 Diarra (Elazığspor )
KIRMIZI KART: Dk.76 Mehmet (Elazığspor) 
SARI KARTLAR: Mehmet, Diarra (Elazığspor), Bilal (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor, ligin 19'uncu haftasında kendi sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u Diarra'nın 15'inci dakikada attığı gol ile 1- 0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada ceza sahası üzerinde Kadir'i çalımlayan Hasan'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.
9'uncu dakikada Kadir'in verdiği pas kısa kaldı, araya giren Hasan, topu Semih Şentürk'e kazandırdı. Semih'in vuruşu defansa çarptı ve kornere çıktı.
15'inci dakikada Alparslan'ın ara pasında topla buluşan Diarra, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, şık vuruşunda toğ ağlara gitti. 1-0 
41'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mehmet topa ayak koydu, ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
İlk yarı 1-0 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
47'nci dakikada Tom'un sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Akaminko'nun ters vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Pozisyonun devamında köşe vuruşunda ceza sahası dışından Emre'nin sert şutunu kaleci kornere çeldi.
74'üncü dakikada Diarra ceza sahası içinde pasını Tom'a çıkardı ve Tom'un sert şutunu kaleci Kayacan son anda kurtardı.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Elazığspor kendi sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

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