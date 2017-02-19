Elazığspor-Eskişehirspor: 0-0

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdem Bayık (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
ELAZIĞSPOR: Serdar (xx)- Hakan (xxx), Mehmet Yiğit (xxx), Mehmet Ozan (xx), Murat Kalkan (xxx), Traore (xxx), Çağrı (xxx) (Dk. 83 Timur), Cajıc (xxx), Tom (xxx), Diarra (xx) (Dk.67 Yousef xx), Kehinde (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffın (xxx)- Kamil (xx), Hakan (xx), Akaminko (xx) (Dk.60 Ramazan xx), Tarık (xx), Uğur (xxx), Hürriyet (xx), Ofeodu (xx), Erkan Zengin (xxx) (Dk.90+3 Hasan Hüseyin), Aykut (xx) (Dk.46 Bilal Aziz xx), Bruno (xxx)
SARI KARTLAR: Hakan, Çağrı,Mehmet, Traore, (Elazığspor), Erkan Zengin, Kamil,(Eskişehirspor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Elazığspor, seyircisi önünde Eskişehirspor'la 0-0 berabere kaldı. Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ve yardımcısı Mustafa Doğan, lisansı işlemleri yetişmediği için maçı tribünde izledi.
3.dakikadaki Elazığspor atağında sol kanattan Kehinde ceza alanına girdi. Sert şutunda top kaleci Boffın'den döndü. Dönen topa Cajıc'in sert şutunmda top direğe çarparak dışarı çıktı.
25.dakikada topla buluşan Tom'un ceza alanına ortasında Kehinde topa dokunamadı arkadan gelen Cajıc de vuramayınca top auta çıktı.
27.dakikada Tom sağ taraftan ceza sahasına girdi yerden topu ortaladı. Diarra penaltı noktasından sert vurdu kaleci Boffin topu kornere gönderdi.
32.dakikada sol kanattan ceza alanı çaprazında Murat Kalkan'ın sert vuruşunda top kaleciden döndü.
33.dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında Bruno topu kafayla indirdi. Erkan Zengin'in ceza alnı dışından sert vuruşunda top kaleci Serdar'da kaldı.
43.dakikada Erkan Zengin'in ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Uğur'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
48.dakikada sağ kanattan Tom yerden ceza alanına gönderdi ön direkte Kehinde'nin yerden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
65.dakikida Kehinde'denin ortasında ceza alanı içersinde Tom dokunamadı, Dıarra'nın vuruşunda top defanstan döndü.
84.dakikada Eskişehirspor sol kanattan korner kullandı. Bruno'nun kafa vuruşunu kaleci Serdar direğin dibinden çıkardı.
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