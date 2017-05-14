Elazığspor-Balıkesirspor: 5-1

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Mustafa Sönmez (xx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx)- Adem (xx), Mehmet (xx),Ozan (xx) Murat Kalkan (xx), Traore (xx),(Dk.73 Murat Kayalı x), Çağrı (xx), (Dk.52 Youssef xx), Berk (xx), (Dk.46 Mesut xxx), Tom (xxx), Cajıc (xxx), Kehinde (xxx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (x) (Dk.68 Asil Kaan x)- Mehmet (xx), Cüneyt (xx), İbrahim (xx), Doğa (xx), Eray (xx), Çağatay (xx), Şaban (xx), Emre (xx), (Dk.73 Ömer x), Akçan (xx), Anıl (xxx)

GOLLER: Dk.7, Dk.69, Dk.90 Cajıc, Dk.57 Kehinde, Dk 66 Mesut, (Elazığspor), Dk.33 Anıl (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Berk,Traore (Elazığspor)

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor, sahasında Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti.

7'nci dakikada Elazığspor atağında sağ kanattan Tom'un yaptığı ortada ceza alanı içerisinde Cajıc'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

17'nci dakikada Elazığspor Adem ile sol kanattan başlattığı atağında, Adem'in ceza alanı içerisine yaptığı ortada topun gelişine Berk'in vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

20'nci dakikada Balıkesirspor atağında Anıl rakiplerini çalımladıktan sonra plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

33'üncü dakikada Balıkesirsporlu Akçan, ceza alnı içerisindeki Anıl'ı topla buluşturdu. Anıl'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

43'üncü dakikada Tom sol kanattan getirdiği topu ceza alanı içerisinde ki Kehinde ile buluşturdu. Kehinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta attı.

47'nci dakikada Elazığspor atağında bir anda defansın topu önünde bulan Kehinde'nin sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

48'inci dakikada sol kanattan Murat Kalkanın ceza alanı içerisine derinlemesine verdiği pasta Kehinde'nin vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

57'nci dakikada Elazığspor atağında Tom sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topu göğsünde yumuşatan Kehinde'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

66'ncı dakikada Elazığspor sol kanattan başlattığı atağında Youssef'un ceza alanı içerisine yaptığı ortada topla buluşan Mesut'un aşırtma vuruşunda top kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 3-1.

69'uncu dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Cajıc sert şutunda top kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.

90'ıncı dakikada Elazığspor sol kanattan Murat Kalkan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortasında topun gelişine Cajıc'in sert vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.



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