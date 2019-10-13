Elazığ Belediyespor - Ofspor: 1-0
Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- STAT: Gençlik Merkezi HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Keram İlitangil, Mustafa Güçer ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Burak, Can, Burak, Hayrettin, Emre, Cenk (Dk. 85 Ferhat), Tuncay, Metehan, Samet (Dk.14 Muhammed), Gökhan (Dk.69...
Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-
STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Keram İlitangil, Mustafa Güçer
ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Burak, Can, Burak, Hayrettin, Emre, Cenk (Dk. 85 Ferhat), Tuncay, Metehan, Samet (Dk.14 Muhammed), Gökhan (Dk.69 Serhan)
OFSPOR: Philip- Buğrahan, Ziya, Talha, Bülent, Oktay (Dk.46 Furkan), Eren, Batuhan (Dk.59 Çağatay), Mustafa, İsmail, Arif (Dk.85 Adnan)
GOLLER: Dk.26 Gökhan (Elazığ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Burak (Elazığ Belediyespor), Ziya, Philip (Ofspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 8'inci Haftası’nda Elazığ Belediyespor, kendi sahasında Ofspor’u 1-0 mağlup etti.
26’ncı dakikada Metehan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
60’ıncı dakikada Emre’nin ceza sahası içinde vurduğu şutu, kaleci Philip kurtardı.
69’uncu dakikada Talha sol kanattan ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu, kaleci Ogün kornere çeldi.
71’inci dakikada Cenk ceza sahası dışından şutunu kaleci Philip kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor kendi sahasında Ofspor’u 1-0 mağlup etti.
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