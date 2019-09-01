Elazığ Belediyespor FK - Ağrı 1970 Spor: 1-1
Erkan BAY/ ELAZIĞ,() STAT: Elazığ Gençlik Merkezi HAKEMLER: Batuhan Bayar, Alper Uslu, Ozan Bekar ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Muhammet, Arif, Emre, Mazlum, Nihat (Dk. 68 Cenk), Metehan (Dk. 87 Ferhat ), Samet, Burak Kavlak,...
Erkan BAY/ ELAZIĞ,()
STAT: Elazığ Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Batuhan Bayar, Alper Uslu, Ozan Bekar
ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Muhammet, Arif, Emre, Mazlum, Nihat (Dk. 68 Cenk), Metehan (Dk. 87 Ferhat ), Samet, Burak Kavlak, Gökhan Aydaş (Dk. 79 Serhan)
AĞRI 1970 SPOR: Gökhan Yenigün - Seyit (Dk. 65 Tolga), Yakup, Furkan, Berk, Oğuzhan, Erol, Özgen, Cemal (Dk. 65 Mustafa), Gökhan Özer, Murat Kara
GOLLER: Dk. 61 Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor FK) - Dk. 90 Yakup (Ağrı 1970 Spor)
SARI KARTLAR: Burak, Metehan, Nihat, Mazlum, Arif (Elazığ Belediyespor FK) - Oğuzhan, Özgen, Yusuf Tokuş (Teknik Sorumlu) (Ağrı 1970 Spor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığ Belediyespor, sahasında Ağrı 1970 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
61'inci dakikada sol kanattan Arif'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde kafayı vuran Burak Kavlak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90'ıncı dakikada sağ kanattan yapılan ortayı defans uzaklaştırmak isterken, top ceza sahası dışında Yakup'un önünde kaldı. Yakup'un düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0