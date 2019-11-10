Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1
Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- STAT: Gençlik Merkezi HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77...
Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-
STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen
ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak Kavlak
ERBAASPOR: Taylan- Murat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.80 Mehmet), Ömer, Ali (Dk.46 İsmail Baydil), Hasan, Berat, Mehmet, Rıdvan, Serkan, Oğuzhan
GOLLER: Dk.41 (penaltı) Tuncay (Elazığ Belediyespor), Dk.67 İsmail (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Arif, Enver (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.
12'nci dakikada ceza sahasına giren Metehan sert vurdu, kaleci Taylan kurtardı.
23’üncü dakikada İsmail’in sağ kanattan şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
41’inci dakikada Metehan ceza sahası içinde rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tuncay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.
67’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Baydil, topu filelerle buluşturdu:1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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