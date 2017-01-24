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El Kabir'e fıskiye süprizi

 ANTALYASPOR'un yeni transferi El Kabir'in, ilk antrenmanda koşarken sahanın fıskiye sisteminin açılması üzerine Eto'o ve takım arkadaşlarıyla ıslanmamak için kaçmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu. Spor Toto Süper Lig...

El Kabir'e fıskiye süprizi

 ANTALYASPOR'un yeni transferi El Kabir'in, ilk antrenmanda koşarken sahanın fıskiye sisteminin açılması üzerine Eto'o ve takım arkadaşlarıyla ıslanmamak için kaçmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni transfer El Kabir, takımıyla ilk antrenmana çıktı. Haftaya oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı beyazlılar koşuyla başladı. Koşuda ilk turu tamamlayan kırmızı beyazlılar, fıskiye sisteminin açılması üzerine zor dakikalar yaşadı. Fıskiyedeki sudan ıslanmamak için kaçan futbolcuların birbiriyle şakalaşması ilginç görüntü oluşturdu. Koşuda El Kabir, Danilo, Deniz ile Serdar ıslanmamak için yoğun çaba gösterdi.

Koşunun ve ısınmanın ardından Antalyasporlu futbolcular, antrenmanda kondisyon ile kuvvet çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Futbolcuların düz koşusu

- Rıza hocadan görüntü

- El Kabir’den detay görüntüler

- Takımdan detay görüntüler

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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