El İttifak: - Galatasaray: 3-1

İSTANBUL- STAT: Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz

ETTIFAQ: Al Kassar, Aminou, Al Dosari, Al Senien, Koffi, Ateen, Kanoo (Al Hazaa 78), Al Habaib (Nasser Al Abdali 63), Al Kuwaykibi, Al Maqadi, Al Jamaan (Al Salem 71)

GALATASARAY: Batuhan Şen, Sabri, Semih, Hakan (Birhan 46), Carole (Linnes 46), de Jong (Volkan Pala 76), Selçuk (Gökay Güney 76), Josue, Sneijder (Berk İsmail 46), Bruma, Eren Derdiyok (Kerem 41)

GOLLER: Kanoo 20, Al Jamaan 25, Al Kuwaykibi 70 / Bruma 81

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesindeki hazırlıkları çevrçevesinde Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile karşılaştı. Saat 19.00'da Dammam kentindeki Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda başlayan mücadelede ev sahibi El İttifak 3-1 galip geldi.



Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yoğun ilgi gösterilirken çok sayıdaki Türk taraftarlar da stattaki yerini aldı. Her iki takım oyuncuları sahaya "Teröre karşı" yazılı pazubandla çıkarken maçın anısına Galatasaray Spor Kulübü'ne plaket verildi. Plaketi sarı-kırmızı kulüp adına Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm aldı.



Mücadelede El İttifak'ın gollerini 20'nci dakikada Mohammed Kanoo, 25'inci dakikada Saleh Al Jamaan, 70'inci dakikada Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi, Galatasaray'ın tek golünü ise 81'inci dakikada Bruma kaydetti.