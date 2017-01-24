Eksi 25 derece ve 1.5 metrelik karda idman yapıyorlar

BİNGÖL'de 10 takımın yeraldığı Bölgesel Amatör Futbol Ligi Yeşil Grup'ta 29 puan ile yenilgisiz lider olan Karlıova Yıldırımsporlu futbolcular, gündüz çeşitli işlerde çalıştıkları için geceleri 1.5 metreye ulaşan kar yığınları arasında ve sıfırın altında 25 derecede soğukta idman yapıyor.Karlıova İlçesi'nin tek futbol takımı olan Yıldırımspor, 10 takımın yeraldığı Bölgesel Amatör Ligi Yeşil Grup'ta yenilgisiz lider durumda yeralıyor. Öğrenci, bakkal, manav, market, mağaza, seyyar satıcı gibi işlerde çalışan futbolcular, gündüz idman yapamadığı için takımın teknik direktörü Sadri Bingöl, futbolculara akşam idman yaptırıyor. Buna rağmen futbolcuların üstün çabasıyla yeraldıkları Yeşil Grup'ta lider durumda bulunan Yıldırımspor, sıfırın altında 25 derecedeki soğuklarda ve 1.5 metrelik kar kalınlığına rağmen her gün idman yapıyor. 16 futbolcusuyla her akşam idman yapan futbolcular, idman yaptıkları kar yığınları arasında, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlçe halkının büyük taktirini kazanan futbolcular, gündüz çalıştıkları için ancak akşam idman yapmaktan şikayetçi olmadıklarını belirtiyor.Karlıova Yıldırımspor Teknik Direktörü Sadri Bingöl, bu zor şartlarda maçlara hazırlanan ve büyük başarı elde eden futbolcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için kurduğumuz spor kulübünde topladığımız gençler, şuanda Bingöl amatör liginde namağlup şampiyonlar. İdman yapacak sahamız olmadığı için sokaklarda ve ana yolda düz koşularımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu gençler ne soğuğa, nede saha şartlarına aldırış etmeden yollarına devam ediyor. Bazı geceler soğuğa dayanmadığı zaman oluyor, o zaman da lastik yakarak futbolcularımızın ısınmasını sağlıyor ve idmanlarımıza devam ediyoruz. Tek amacımız var o da gençliğimizi kötü alışkanlıkların kucağına bırakmamak. Bu gençlerimize sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Kim bilir belki bu gençler arasından profesyonel futbolcular çıkacak, hatta milli takıma kadar yükselebileceklerdir. Çünkü onlarda müthiş bir azim görüyorum. Bizleri hiçbir engel bu yolumuzdan alı koyamayacaktır ve sezon sonunda arzuladığımız şampiyonluğu inşallah yakalayacağız. Futbolcularımızın çoğu ya öğrenci yada gündüz bir işte çalışıyor. Bu yüzden idmanlarımızı da akşam ve çok soğuk havada yapmak zorunda kalıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımımız, yeraldığı Yeşil Grup'da yenilgisiz ve lider durumda. Futbolcularımla ne kadar gurur duysam azdır" diye konuştu.